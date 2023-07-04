Россия использует похищенного из Херсона енота для пропаганды войны - UAnimals

Похищенного из Херсона енота российские военные используют в пропагандистских роликах в поддержку войны в Украине.

Источник: основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Его перевезли в Крым и после того его таскала с собой какая-то российская военная бригада, которая снимала с ним видео на боевых позициях, в машине и т.д. То есть они по сути превратили его - дикое животное, - в какой-то инструмент пропаганды: давали ему какие-то "звания" и "должности" в своем военном подразделении, делали какие-то заявления о том, что "енот поддержал российскую армию в этой войне"... Что-то абсолютно дикое и ужасное".

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Что предшествовало: В ноябре 2022 года российские военные, отступая из Херсона, похитили енота и еще целый ряд животных из местного мини-зоопарка.

Позже директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что животные находятся "на временном содержании" и их вернут обратно, как только "власти Херсона дадут команду, что могут их принять".