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Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 21:21
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Фото: Getty Images

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во вторник приняла итоговую декларацию, в которой назвала Россию государством-спонсором террористической Группы Вагнера.

Об этом сообщила член делегации Украины в ПА ОБСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "Европейская правда".

В итоговом документе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере указано, что действия частной военной компании "Вагнера" от имени российского правительства могут быть "справедливо охарактеризованы как террористические".

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Также отмечается, что государства-члены ОБСЕ должны принять меры против группы Вагнера и ее аффилированных и правопреемственных структур, в частности путем объявления их террористической организацией.

Декларация также "призывает государств-членов усиливать международные нормы, которые четко признают террористический характер группы Вагнера и ее действий" и "ответственность России как государства-спонсора этой террористической организации".

По словам Кравчук, такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.

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Напомним, что первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом, стала Парламентская ассамблея Совета Европы – соответствующую резолюцию она приняла в октябре 2022 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на сегодня является единственной европейской организацией по безопасности, объединяющей Россию, США и Украину. Ее главная задача – предотвращением конфликтов, мониторинг мира и наблюдением за выборами.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Темы: ОБСЕРосcиятерроризм
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