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В UAnimals рассказали, каких животных спасли благодаря украинским военным

София Середа, Станислав ПогориловВторник, 4 июля 2023, 21:36
В UAnimals рассказали, каких животных спасли благодаря украинским военным
Александр Тодорчук

Во время войны большинство запросов с просьбой помочь в эвакуации животных гуманистическое движение UAnimals получает именно от украинских военных.

Источник: основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в интервью "Украинской правде".

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Прямая речь: "По спасению диких и часто домашних животных обращаются именно военные. С помощью военных мы вывозили львов, тигров, медведей, каких-то домашних животных, осла.

Мы регулярно с сталкиваемся с тем, когда военные звонят, пишут, ловят наши команды эвакуации, говорят: "Заберите собаку, мы ее спасли, надо дальше ее перевозить".

Поэтому украинский военный пытается защитить каждую жизнь, которая находится рядом с ним, даже если это жизнь хвостатая и с усами".

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Что предшествовало: Гуманистическое движение UAnimals борется за права украинских животных с 2016 года.

До 24 февраля 2022-го организация добивалась запрета эксплуатации зверей в цирках и сфере развлечений и призвала украинских дизайнеров отказаться от использования меха в своих изделиях.

Во время полномасштабного российского вторжения в фокусе работы UAnimals оказалась, в частности, эвакуация животных из зон боевых действий.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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