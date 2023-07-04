В UAnimals рассказали, каких животных спасли благодаря украинским военным

Во время войны большинство запросов с просьбой помочь в эвакуации животных гуманистическое движение UAnimals получает именно от украинских военных.

Источник: основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "По спасению диких и часто домашних животных обращаются именно военные. С помощью военных мы вывозили львов, тигров, медведей, каких-то домашних животных, осла.

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Мы регулярно с сталкиваемся с тем, когда военные звонят, пишут, ловят наши команды эвакуации, говорят: "Заберите собаку, мы ее спасли, надо дальше ее перевозить".

Поэтому украинский военный пытается защитить каждую жизнь, которая находится рядом с ним, даже если это жизнь хвостатая и с усами".

Что предшествовало: Гуманистическое движение UAnimals борется за права украинских животных с 2016 года.

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До 24 февраля 2022-го организация добивалась запрета эксплуатации зверей в цирках и сфере развлечений и призвала украинских дизайнеров отказаться от использования меха в своих изделиях.

Во время полномасштабного российского вторжения в фокусе работы UAnimals оказалась, в частности, эвакуация животных из зон боевых действий.