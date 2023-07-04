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Боррель - о мятеже Пригожина: Путина укусил его монстр, РФ - самая большая угроза для мира

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 23:04
Боррель - о мятеже Пригожина: Путина укусил его монстр, РФ - самая большая угроза для мира
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Высокий представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что попытка мятежа Группы Вагнера показала слабость нынешнего режима в России и показала, что это государство является наибольшей угрозой для мировой безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", такие соображения Боррель высказал в последнем блоге, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел.

По мнению топ-дипломата ЕС, попытка мятежа в РФ показала, что агрессивная война против Украины ослабила режим Владимира Путина гораздо больше, чем считалось до сих пор, а также показала глубину раскола в российской армии и госаппарате.

"Путин создал монстра, и теперь этот монстр его укусил. Тот факт, что финансируемая государством группа наемников открыла огонь по регулярной государственной армии, иллюстрирует степень патологии путинской России", – отметил Боррель.

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Даже несмотря на провальную попытку переворота, считает он, Путин потерпел серьезную потерю авторитета, что будет иметь реальные последствия на будущее.

"Но здесь появляется еще один урок, вынесенный из продолжающейся российской агрессивной войны: путинская Россия является самой большой угрозой для европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира", – подчеркнул еврочиновник.

Он также призвал наблюдать за событиями в Беларуси, куда якобы должна отправиться часть "вагнеровцев", и реакцией союзников Кремля в войне против Украины, которые также могли пересмотреть свое отношение к России и Путину – прежде всего Китая.

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Напомним, в конце июня выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

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Темы: ЕСВагнерРосcия
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