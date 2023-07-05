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РФ потеряла в Украине почти половину своей боеспособности – глава ВС Великобритании

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 04:32
РФ потеряла в Украине почти половину своей боеспособности – глава ВС Великобритании
Солдаты РФ. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Армия России потеряла в Украине почти половину своей боеспособности, в том числе потери танков составили около 2,5 тыс. единиц.

Источник: командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин, которого цитирует Financial Times

Прямая речь: "Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн. артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн. снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год".

Детали: По словам командующего, высокая плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия у украинских сил и не в полной мере предоставленное военное оборудование, которое просил Киев, усложнили контрнаступательную кампанию.

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В то же время, отметил Радакин, было несправедливо привязывать украинские наступательные действия к определенному сроку и что контрнаступление является комплексом мер.

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Темы: РосcияармиявойнаУкраина
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