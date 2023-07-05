Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали

Правоохранители сообщили о подозрении руководительнице Звенигородского районного суда Черкасской области Светлане Федорец, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.

Источник: Государственное бюро расследований, Служба безопасности, источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "После полномасштабного вооруженного вторжения России судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Она называла захваченные территории Украины "освобожденными", а оккупантов называла "нашими" и признавала АР Крым частью России.

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Чиновница неоднократно посещала временно оккупированный Крым, в частности, даже встречала на полуострове новый 2023 год".

Детали: Источники УП уточнили, что речь идет о главе Звенигородского районного суда Черкасской области Светлане Федорец.

Женщина толковала вооруженную агрессию России против Украины как "мотивированный шаг, выраженный стратегической важностью Крыма и обвиняла ВСУ в неоправданной агрессии против мирных украинцев".

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Обсуждая российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, судья трактовала попадание российских ракет в гражданские дома как экономию РФ дорогих высокоточных ракет, из-за чего они попадают по мирному населению, и подчеркивала, что, в частности, Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские.

Она утверждала, что украинские снайперы стреляли в людей, а украинская армия использовала население как "живой щит", не выпуская их из города, выгоняла из собственных квартир, бросала гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке.

Чиновница отрицала похищение и вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины и тому подобное.

Судья подозревается в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупации части территории Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия, ранее женщина была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда.

Впоследствии фигурантка планировала подать в отставку, переехать в Крым, но при этом получать пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета.