ВСУ имеют успех в районе Клищеевки на Бахмутском направлении – Генштаб
Среда, 5 июля 2023, 10:46
Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клищеевки на Бахмутском направлении.
Источник: Military Media Center
Прямая речь: "В районе Клищеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах".
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Детали: По его словам, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают врага с ранее захваченных рубежей.
Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.
Кроме того силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
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