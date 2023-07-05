ВСУ имеют успех в районе Клищеевки на Бахмутском направлении – Генштаб

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клищеевки на Бахмутском направлении.

Источник: Military Media Center

Прямая речь: "В районе Клищеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: По его словам, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают врага с ранее захваченных рубежей.

Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

Кроме того силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.