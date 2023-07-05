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"Горячая" линия фронта сейчас превышает 1200 километров – Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 12:47
Горячая линия фронта сейчас превышает 1200 километров – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

Так называемая горячая линия соприкосновения сейчас превышает 1200 километров, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Относительно протяженности так называемой горячей линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия".

Детали: По словам Громова, в ходе проведения Силами обороны наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела и характеризуется попытками российских войск выйти на административную границу Донецкой области, а также удержать территории в донецком и таврическом операционных районах.

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Представитель Генштаба уточнил, что в рамках проведения наступательной операции в донецком и таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются мелитопольское и бердянское, где украинские подразделения продвинулись вглубь обороны врага до 7,5 км.

В этом контексте бригадный генерал проинформировал, что с начала наступательной операции Силы обороны Украины освободили 9 населенных пунктов. Военные вернули под контроль почти 160 кв. км украинской земли.

Громов отметил, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и Российской Федерацией, откуда осуществляются постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы, в частности, наблюдается деятельность диверсионно-разведывательных сил противника, сохраняется угроза военного вторжения, а также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала врага, нельзя полностью исключать его десантных возможностей.

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"Плюс - граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск. Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км", - резюмировал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

Темы: войнаГенштаб
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