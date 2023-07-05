СМИ показали удар по складу боеприпасов в Макеевке и выяснили его локацию

Журналисты издания "Донбасс Реалии" геолоцировали место взрыва склада российского БК в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Источник: ТГ-канал "Донбасс Реалии"

Детали: Как установило издание на основании размещенного в Telegram видео с дрона и данных местных жителей, попадание в Макеевке по складу боеприпасов произошло на недостроенном микрорайоне "Монолит". А именно – между шахтой Бутовской и городской больницей № 2.

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В самой больнице (которую демонстрируют оккупанты как якобы место прилета) взрывной волной выбиты окна, как и в домах рядом.

Кроме того, макеевчане сообщают, что оккупанты специально размещают свои склады рядом с жилыми домами и медучреждениями, чтобы обвинить Украину в терактах.

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На видео также отчетливо виден разлет боеприпасов.

Что предшествовало: Вечером 4 июля в оккупированной Макеевке прогремели несколько взрывов, над городом наблюдаются клубы дыма.