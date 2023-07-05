Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров
Российская армия устроила на временно оккупированных территориях Украины глубоко эшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая.
Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"
Прямая речь: "По данным разведки, противник устроил на оккупированных территориях глубоко эшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая, и их плотность достаточно велика".
Детали: По словам Громова, каждая полоса заграждений включает противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонных пирамид (известных как "зубы дракона"), противотанковых ежей, проволочных препятствий.
Кроме того, оккупационные войска используют мины или группы мин, устанавливая их на неразборчивость, как мины-ловушки. Для преодоления таких заграждений применяется специальная инженерная техника.
Прямая речь: "Конечно, во время выполнения задач эта техника получает повреждения или выходит из строя. В связи с этим и для дальнейшего наращивания возможностей наших войск в преодолении минно-взрывных заграждений противника есть договоренности со странами-партнерами о продолжении поставок необходимого количества инженерной техники, а именно установок и зарядов разминирования, танковых мостовых укладчиков, техники для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях".