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Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 15:13
Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров
иллюстративное фото: 35photo.pro

Российская армия устроила на временно оккупированных территориях Украины глубоко эшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "По данным разведки, противник устроил на оккупированных территориях глубоко эшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос препятствий протяженностью от 10 до 40 км каждая, и их плотность достаточно велика".

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Детали: По словам Громова, каждая полоса заграждений включает противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонных пирамид (известных как "зубы дракона"), противотанковых ежей, проволочных препятствий.

Кроме того, оккупационные войска используют мины или группы мин, устанавливая их на неразборчивость, как мины-ловушки. Для преодоления таких заграждений применяется специальная инженерная техника.

Прямая речь: "Конечно, во время выполнения задач эта техника получает повреждения или выходит из строя. В связи с этим и для дальнейшего наращивания возможностей наших войск в преодолении минно-взрывных заграждений противника есть договоренности со странами-партнерами о продолжении поставок необходимого количества инженерной техники, а именно установок и зарядов разминирования, танковых мостовых укладчиков, техники для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях".

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Темы: войнаГенштабконтрнаступление
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