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В Болгарии подтвердили визит Зеленского, сожалеют из-за утечки информации

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 17:31

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во вторник вечером подтвердил подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу TV1, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Минобороны Болгарии, подготовка к визиту Зеленского "продолжается уже некоторое время" и была непубличной.

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"Этот визит важен для нас самих, мне жаль, что информация просочилась. Я надеюсь, что это не помешает приезду украинского президента", – добавил Тагарев.

По данным болгарских СМИ, президент Украины посетит Болгарию в четверг по приглашению нового проевропейского правительства.

Визит Зеленского состоится после того, как законодатели в парламенте последнего созыва отказались выслушать его обращение, в котором он хотел призвать Софию оказать помощь Украине.

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Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.

На прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают. На прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают. А болгарский министр обороны уже заявил, что Болгария уже начала готовить следующий пакет военной помощи.

Темы: БолгарияЗеленский
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