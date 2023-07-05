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В Болгарии подтвердили визит Зеленского, сожалеют из-за утечки информации

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 17:31

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во вторник вечером подтвердил подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу TV1, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Минобороны Болгарии, подготовка к визиту Зеленского "продолжается уже некоторое время" и была непубличной.

"Этот визит важен для нас самих, мне жаль, что информация просочилась. Я надеюсь, что это не помешает приезду украинского президента", – добавил Тагарев.

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По данным болгарских СМИ, президент Украины посетит Болгарию в четверг по приглашению нового проевропейского правительства.

Визит Зеленского состоится после того, как законодатели в парламенте последнего созыва отказались выслушать его обращение, в котором он хотел призвать Софию оказать помощь Украине.

Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.

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На прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают. На прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают. А болгарский министр обороны уже заявил, что Болгария уже начала готовить следующий пакет военной помощи.

Темы: БолгарияЗеленский
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