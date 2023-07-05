В Британии оценили потери РФ: 220 тысяч военных и более 6200 единиц бронетехники

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину оцениваются в около 220 тысяч убитыми и ранеными.

Такие данные в среду озвучил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает "Европейская правда".

"По нашим оценкам, с начала конфликта были убиты или ранены примерно 220 тысяч российских военнослужащих", – сказал Хиппи.

Также, по словам представителя Минобороны Британии, потери России в бронетехнике составляют более 6200 единиц.

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Это в частности почти 2050 основных боевых танков, 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотных летательных аппаратов, 12 военно-морских кораблей всех классов и более 1000 артиллерийских систем всех типов.

"Конкретное количество убитых и раненых наемников "Вагнера" с конца февраля 2023 года не известно, однако, скорее всего, группировка продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года", – добавил Хиппи.

Как сообщалось, согласно опубликованным якобы документам американской разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты или ранены 354 тысяч российских и украинских военных.

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В то же время только с декабря по начало мая, когда продолжалась битва за Бахмут, потери России, по оценке американской стороны, составили более 100 тысяч, в том числе 20 тысяч убитыми.