Подорвал подсудимый в уборной − КГВА о взрыве в суде

Неизвестное взрывное устройство взорвал в Шевченковском суде столицы подсудимый. По данным источников УП, это сделал подозреваемый в бросании гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.

Источник: КГВА в Telegram, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно КГВА: "По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам подорвал в помещении суда (предварительно − уборная) неизвестное взрывное устройство".

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Детали: Заседание по делу Гуменюка в расписании суда было запланировано на 15:00.

Сейчас на месте работают все экстренные службы.

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