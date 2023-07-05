Подорвал подсудимый в уборной − КГВА о взрыве в суде
Среда, 5 июля 2023, 18:40
Неизвестное взрывное устройство взорвал в Шевченковском суде столицы подсудимый. По данным источников УП, это сделал подозреваемый в бросании гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.
Источник: КГВА в Telegram, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Дословно КГВА: "По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам подорвал в помещении суда (предварительно − уборная) неизвестное взрывное устройство".
Детали: Заседание по делу Гуменюка в расписании суда было запланировано на 15:00.
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Сейчас на месте работают все экстренные службы.
Предыстория:
- В Шевченковском суде столицы в 17:20 5 июля прогремел взрыв.
- Бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка подозревают в убийстве нацгвардейцев. Его задержали в 2015 году после столкновений под парламентом.
- В то время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюке нашли гранату и чеку от другой гранаты.
- В результате противостояния под парламентом и взрыва гранаты было ранено более 130 человек. Четверо военнослужащих скончались от полученных ран.
- Журналисты зафиксировали на видео человека, который бросил гранату в правоохранителей под Верховной Радой.
- Игорь Гуменюк свою вину не признавал.
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