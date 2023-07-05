Хамам, бар и косметолог − СМИ узнали о роскоши бронепоезда, которым ездит Путин

Российский диктатор Владимир Путин передвигается по железной дороге поездом стоимостью более 6 млрд рублей, вагоны которого оборудованы хамамом, спортзалом, косметологическим кабинетом и кинотеатром.

Источник: центр "Досье" совместно с CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk

Дословно: "Специальным поездом Владимира Путина занимается руководство РЖД и десятки офицеров Федеральной службы охраны. Новые вагоны для поезда начали строить еще во время первого президентского срока Путина, а последние приобретения - это специальные вагоны со спортзалом, хамамом, баром и кинотеатром. Поезд обошелся бюджету минимум в 6,8 млрд рублей".

Детали: Сообщается, что изготовлением вагонов занимается предприятие "Циркон Сервис". Как следует из внутренних документов "Циркона", последние годы компания занималась особым заданием и готовила для Путина спортивно-оздоровительный вагон.

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В частности этот вагон позволяет российскому диктатору не просто путешествовать с комфортом, но и заботиться о себе.

Внутри есть кабинет косметолога, тренажерный зал и даже хамам, а при необходимости в этом вагоне можно спасти жизнь человеку, поскольку установлено необходимое современное медицинское оборудование.

Впрочем, в основном там планируется проводить процедуры другого характера. Для этого предназначены аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое.

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В частности, комбайн и аппараты позволяют омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку и т. п.

Косметологический кабинет защищен от прослушивания, там установлены "аппаратные средства защиты от утечки акустической информации".

Соседнее помещение - тренажерный зал. Он укомплектован скамьей для пресса, тренажером для гиперэкстензии, степ-платформой, татами, гимнастическим матом и гантелями весом до восьми килограммов. Служба безопасности президента также особое внимание уделила тренажерам для тренировки мышц бедра.

Также обязательным требованием при подготовке вагонов к эксплуатации является наличие российского телевидения, которое не должно прерываться, когда поезд проходит там, где сигнал может отсутствовать.

По данным центра "Досье" сейчас "Циркон" строит еще "вагон-зал с мультимедиацентром", второй спортивно-оздоровительный вагон, а также 2 люксовых вагона.

Сообщается, что на обслуживании для Путина 22 вагона, 8 из которых изготовили еще во времена СССР, другие строились с 2004 года. Не все вагоны используются одновременно.

В ФСО поездом в ежедневном режиме занимаются десятки сотрудников, которые отвечают за охрану президента страны-агрессора и спецсвязь.