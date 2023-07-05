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Россияне ударили по Херсонщине: один погибший и 5 раненых

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 21:28
Россияне ударили по Херсонщине: один погибший и 5 раненых
Фото прокуратуры

Один человек погиб и еще по меньшей мере 5 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины 5 июля.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Facebook, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Дословно прокуратура: "5 июля около 19:00 оккупанты обстреляли поселок в Белозерской общине. В результате атаки травмы несовместимые с жизнью получил мужчина. По меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения".

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Детали: Позже глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что оккупанты били по жилым домам в Белозерке − сейчас известно об одном погибшем и 5 пострадавших, среди которых ребенок.

Прямая речь Ермака: "Травмы несовместимые с жизнью получил 58-летний мужчина, который находился в гараже. В самом доме произошел пожар. Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина".

Детали: В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 года.

ВИДЕО ДНЯ

Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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