Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали

Александр ШумилинСреда, 5 июля 2023, 22:41
НАБУ обыскивает слугу Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило помощницу народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.

Источник: сообщение НАБУ, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП

Дословно НАБУ: "НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацпола разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", что фактически дает разрешение на пересечение границы.

Реклама:

Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа на Тернопольщине. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления".

Детали: Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о помощнике нардепа Марченко.

По данным следствия, группа лиц систематически получали неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях".

ВИДЕО ДНЯ

Предварительно дело квалифицировали по нескольким статьям связанным с подкупом.

спикер фракции "Слуга народа" Палийчук сообщила, что "фракция изучит все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примет решение об исключении из фракции, как мы это делали уже много раз".

Прямая речь Палийчук: "Информацию относительно помощницы Людмилы Марченко узнали из СМИ. Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов.

Все, что нам известно по состоянию на этот час, - это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка".

Темы: Слуга народаНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Слуга народа
Министру Резникову: Заключайте не пари, а договоры по рыночным ценам
Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?
Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: