НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило помощницу народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.

Источник: сообщение НАБУ, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП

Дословно НАБУ: "НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацпола разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", что фактически дает разрешение на пересечение границы.

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Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа на Тернопольщине. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления".

Детали: Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о помощнике нардепа Марченко.

По данным следствия, группа лиц систематически получали неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях".

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Предварительно дело квалифицировали по нескольким статьям связанным с подкупом.

спикер фракции "Слуга народа" Палийчук сообщила, что "фракция изучит все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примет решение об исключении из фракции, как мы это делали уже много раз".

Прямая речь Палийчук: "Информацию относительно помощницы Людмилы Марченко узнали из СМИ. Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов.

Все, что нам известно по состоянию на этот час, - это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка".