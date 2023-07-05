Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал

Подсудимый Игорь Гуменюк, погибший в результате взрыва в Шевченковском суде Киева 5 июля, чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя подорвать, заявил адвокат обвиняемого.

Источник: адвокат погибшего Александр Свиридовский в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Свиридовского: "У меня есть сомнения, что он сам себя подорвал. Его могли застрелить работники КОРДа во время штурма. Здесь важно будет исследовать судебно-медицинскую экспертизу".

Детали: Адвокат также добавил, что 31 августа было бы 8 лет, как Гуменюка удерживали в СИЗО без приговора, поэтому, по его словам, "понятно, что он морально сломлен".

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Свиридовский, который присутствовал в заседании 5 июля, добавил, что был обеспокоен возможностью объявления Гуменюку пожизненного заключения.

Прямая речь адвоката: "Он неоднократно обращался с просьбой пойти воевать, защищать страну. Ведь с начала АТО он 1,5 года пробыл в горячих точках в составе батальона "СИЧ" при тогда еще милиции. Затем состоялась ротация и ему предлагали работу в охране общественного порядка − то есть гонять националистов, которым он и был. Он не захотел, уволился и планировал вступить в ряды ВСУ. Он прошел революцию, горячие точки, у него был ПТСР, у него все черно-белое".

Детали: Свиридовский добавил, что Гуменюк в суде еще не давал показания и не признавал вину.

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Он также рассказал, что заседание 5 июля началось в 15:35. В этот день рассматривали доказательства. Затем было ходатайство о продлении содержания Гуменюка под стражей − еще на 2 месяца.

Когда Свиридовский пошел получать решение суда, то услышал, по его словам, "удар".

"Штук 5 их было с разной периодичностью. Мы не могли понять, это взрывпакеты или удары металла о металл... Потом три взрыва, которые уже похожи на взрывы гранаты. Затем автоматная очередь... Всех вывели из здания суда", − рассказал Свиридовский.

По версии правоохранителей, Гуменюк подорвал себя гранатой, а во время штурма были ранены двое правоохранителей.

Для справки: Игоря Гуменюка обвиняли в том, что он бросил боевую гранату в нацгвардейцев под зданием ВР 31 августа 2015 года во время беспорядков из-за голосования относительно "особого статуса" ОРДЛО.

В результате погибли четверо правоохранителей, 65 человек (по другим данным около 130) получили ранения.

В деле есть еще один фигурант − Сергей Крайняк. Его обвиняют в соучастии в преступлении. По данным следствия, Крайняк якобы создал дымовую стену, чтобы Гуменюк мог незаметно бросить гранату.

Суд отпустил Крайняка под домашний арест. Сейчас мужчина воюет под Бахмутом.