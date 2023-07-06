Ночная атака на Львов: российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые

В результате вражеской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, также из-за попадания ракеты в многоэтажку есть по меньшей мере трое погибших и раненые.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, городской голова Львова Андрей Садовой

Прямая речь: "Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые".

Обновлено: Садовый сообщил о 4 раненых и добавил, что количество увеличивается.

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фото из телеграмм Садового

Кроме того, добавил, что один человек в тяжелом состоянии.

Позже Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.

На месте прилета был пожар, его потушили спасатели.

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"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – добавил глава ОВА.

Садовой утром 6 июля сообщил о трех погибших.