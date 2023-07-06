Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночная атака на Львов: российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 03:34
Ночная атака на Львов: российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые
скриншот

В результате вражеской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, также из-за попадания ракеты в многоэтажку есть по меньшей мере трое погибших и раненые.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, городской голова Львова Андрей Садовой

Прямая речь: "Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые".

Реклама:

Обновлено: Садовый сообщил о 4 раненых и добавил, что количество увеличивается.

 
фото из телеграмм Садового

Кроме того, добавил, что один человек в тяжелом состоянии.

Позже Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.

ВИДЕО ДНЯ

На месте прилета был пожар, его потушили спасатели.

"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – добавил глава ОВА.

Садовой утром 6 июля сообщил о трех погибших.

Темы: Львовракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ – заявление западных экспертов и дипломатов
Математическая ситуация: Сырский показал, как 30 ОМБр уничтожает врага под Бахмутом
Белый дом прокомментировал позицию США о членстве Украины в НАТО
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: