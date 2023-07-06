Ночная атака на Львов: российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые
В результате вражеской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, также из-за попадания ракеты в многоэтажку есть по меньшей мере трое погибших и раненые.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, городской голова Львова Андрей Садовой
Прямая речь: "Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые".
Обновлено: Садовый сообщил о 4 раненых и добавил, что количество увеличивается.
Кроме того, добавил, что один человек в тяжелом состоянии.
Позже Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.
На месте прилета был пожар, его потушили спасатели.
"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – добавил глава ОВА.
Садовой утром 6 июля сообщил о трех погибших.