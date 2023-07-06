Силы обороны за сутки поразили 14 районов сосредоточения врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники нанесли удары по 14 районам сосредоточения оккупантов.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО. Также российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 38 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки Харьковской области и по городу Харьков. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности это Горск, Александровка, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Басовка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Зеленое и Гатище на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Защитники отбили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Моначиновка, Гусинка, Новомлинск и Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник во время ведения наступательных действий пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Хромовое, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Гановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Одрадного, Макаровки и Ровнополя в Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.