США на этой неделе могут одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов - СМИ

США уже на этой неделе могут принять решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CBS News рассказали неназванные американские чиновники.

По данным телеканала, администрация США уже изучает возможность одобрить давний запрос Украины на поставку кассетных боеприпасов, чтобы таким образом помочь удовлетворить высокий спрос ВСУ на боеприпасы в ходе контрнаступления.

Как отметил один из чиновников, один кассетный боеприпас обычно выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

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Конвенция о кассетных боеприпасах вступила в силу в 2010 году и запрещает использование, производство и хранение кассетных боеприпасов в 123 государствах, которые являются ее участниками или подписантами, однако ни США, ни Россия и ни Украина не присоединились к этой конвенции.

Телеканал подчеркивает, что сейчас на поле боя в Украине кассетные боеприпасы применяют как украинские силы, так и российские оккупанты.

Ранее СМИ сообщили, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов, и объявить об этом могут уже в начале июля.

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Кроме того, по данным СМИ, Соединенные Штаты также приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на прошлой неделе заявлял, что решения о передаче таких вооружений пока не принимали.