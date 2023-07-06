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Разведка Британии: Россия стянула войска из всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление Украины

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 09:48
Разведка Британии: Россия стянула войска из всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление Украины
Российские оккупанты. Фото kp.ru

В разведке Великобритании сообщили, что для того, чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, Россия стянула военные формирования со всей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 6 июля, опубликованном в Twitter.

По данным ведомства, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия РФ, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование РФ использовала как противодействие Китаю.

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Вокруг Бахмута оборону сейчас держат преимущественно воздушно-десантные силы, которые обычно дислоцируются на западе России и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО.

В разведке отметили, что это показывает, как война против Украины "сместила устоявшуюся национальную стратегию России".

Накануне британская разведка сообщала, что Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге.

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Темы: контрнаступлениеРосcиявойна
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