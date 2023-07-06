Разведка Британии: Россия стянула войска из всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление Украины

В разведке Великобритании сообщили, что для того, чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, Россия стянула военные формирования со всей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 6 июля, опубликованном в Twitter.

По данным ведомства, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия РФ, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

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В районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование РФ использовала как противодействие Китаю.

Вокруг Бахмута оборону сейчас держат преимущественно воздушно-десантные силы, которые обычно дислоцируются на западе России и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО.

В разведке отметили, что это показывает, как война против Украины "сместила устоявшуюся национальную стратегию России".

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Накануне британская разведка сообщала, что Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге.