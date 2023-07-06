Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет

После войны Украина откажется от призыва в нынешнем виде, сформирует профессиональную армию и создаст два компонента резерва, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: заявление главы правительства на совещании с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным и представителями ВСУ относительно реформы безопасности и обороны "Украинский щит"

Прямая речь Шмыгаля: "Украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире. Так будет и после нашей победы. Первоочередная задача − это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа.

После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательное обучение по определенным военным специальностям".

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Детали: Он также добавил, что еще одним компонентом Новой украинской армии будет развитие военно-промышленного комплекса.

Шмыгаль отметил, что Украина уже активно наращивает производство оружия и техники и запускает новые программы и проекты.

Премьер добавил, что частный бизнес также должен стать полноценным партнером государства в ВПК. В частности, он пообещал, что будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.

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Кроме того, по словам главы правительства, в Украине будут заниматься военно-патриотическим воспитанием и развитием системы национального сопротивления.

"Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной", − подытожил Шмыгаль.