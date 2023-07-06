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Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет

Ирина БалачукЧетверг, 6 июля 2023, 12:15
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Воины ВСУ. Фото ОП

После войны Украина откажется от призыва в нынешнем виде, сформирует профессиональную армию и создаст два компонента резерва, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: заявление главы правительства на совещании с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным и представителями ВСУ относительно реформы безопасности и обороны "Украинский щит" 

Прямая речь Шмыгаля: "Украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире. Так будет и после нашей победы. Первоочередная задача − это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа.

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После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательное обучение по определенным военным специальностям".

Детали: Он также добавил, что еще одним компонентом Новой украинской армии будет развитие военно-промышленного комплекса.

Шмыгаль отметил, что Украина уже активно наращивает производство оружия и техники и запускает новые программы и проекты.

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Премьер добавил, что частный бизнес также должен стать полноценным партнером государства в ВПК. В частности, он пообещал, что будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.

Кроме того, по словам главы правительства, в Украине будут заниматься военно-патриотическим воспитанием и развитием системы национального сопротивления.

"Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной", − подытожил Шмыгаль.

Темы: армияВооруженные силыШмыгальреформы
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