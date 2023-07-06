Зеленский прибыл в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным сайта flightradar24, болгарский правительственный самолет Airbus A-319 вылетел с президентом Украины на борту из Кишинева в 11:06 и прибыл в Софию после 12:04.

Президент Зеленский сообщил о своем прибытии в болгарскую столицу в соцсетях.

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"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", – написал он в Twitter.

По словам президента, оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация "формулы мира" будут в центре переговоров.

В четверг, 6 июля, в Софии усилили меры безопасности из-за ожидаемого приезда Зеленского.

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Последний визит президента Украины в Болгарию состоялся 7 лет назад, когда главой государства был Петр Порошенко.

Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил подготовку визита Зеленского и добавил, что сожалеет об утечке информации в СМИ.