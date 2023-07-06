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У Украины уже больше танков, чем у России – Bloomberg

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 14:46
У Украины уже больше танков, чем у России – Bloomberg
Украинские военные в Донецкой области, Getty Images

С начала полномасштабного вторжения России Украина только увеличила свой танковый парк, а российский вдвое сократился.

Источник: Bloomberg со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики в Киле и мониторинговую группу Oryx

Детали: Как сообщает Bloomberg, обновленная в четверг статистика базы данных "Ukraine Support Tracker" свидетельствует, что с начала войны союзники поставили в Украину поставили 471 новый танк, и еще 286 должны прибыть, хотя темпы предоставления новой помощи замедлились.

Агентство учло статистику потерянной и захваченной техники, которую фиксирует Oryx, и обнаружило, что танковый парк Украины увеличился с начала вторжения в прошлом году, тогда как российский - сократился вдвое. 

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Таким образом, сейчас в распоряжении Украины есть около 1,5 тысячи танков, России - 1,4 тысячи.

Bloomberg сообщает, что данные по танкам совпадают с теми, что сообщил во вторник начальник Генерального штаба Великобритании Тони Радакин.

Прямая речь Радакина: "Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии... В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2 500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год".

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Справочно: Агентство отмечает, что текущая оценка базируется на подтвержденных данных о потерянной и захваченной технике, а также оружии, отправленном в Украину. Данные по российскому производству отсутствуют.

Больше деталей: По данным Oryx, которая фиксирует только потери, по которым есть фото- или видеодоказательства, 2 082 российских танка были уничтожены, повреждены, брошены или захвачены с начала войны в 2022 году. Москва начала полномасштабную войну с 3417 танками, согласно данным сборника мировых арсеналов, публикуемого Международным институтом стратегических исследований.

В то же время, как отмечает Bloomberg, существуют значительные трудности со сбором информации из открытых источников - особенно, когда речь идет об украинских потерях, которые меньше зафиксированы. Нет также достоверных данных о количестве танков и артиллерийских снарядов, которые Россия изготовила или извлекла из резерва с начала войны.

Обновленные данные Института Киля за период с 25 февраля по 31 мая свидетельствуют о том, что обещания по оказанию помощи были значительно меньше, чем зимой, несмотря на некоторые крупные пакеты со стороны Германии и США.  Военные обязательства за этот период составили 9 млрд евро (9,77 млрд долл. США).

В то же время доля военной помощи выросла по сравнению с финансовыми и гуманитарными обязательствами, отмечают в институте. США и страны-члены Европейского Союза медленнее всего выполняют свои обязательства по предоставлению вооружений, как говорится в отчете: 286 из 757 танков и 177 из 556 155-мм и 152-мм гаубиц еще не прибыли.

Агентство предполагает, что эти задержки могут сделать менее эффективными даже некоторые из уже доставленных танков, поскольку украинские войска были вынуждены спешить с подготовкой.

Темы: танкивойнаоружиеРосcия
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