Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей
6 июля Украина вернула из российского плена 45 военных и двух гражданских.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ГПСУ, СБУ
Прямая речь Ермака: "Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских.
Среди них - двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и тероборонщик из Херсона".
Детали: По словам Ермака, удалось вернуть защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины.
Также вернули военных с донецкого, включая Бахмут, запорожского и харьковского направлений.
Также домой вернулись незаконно вывезенные в Россию украинские дети - 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.
Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года.
"Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - добавил руководитель ОП.
Российские СМИ сообщают, что в РФ вернулись 45 человек.