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Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 15:50
Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей
фото ОП

6 июля Украина вернула из российского плена 45 военных и двух гражданских.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ГПСУ, СБУ

Прямая речь Ермака: "Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских.

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Среди них - двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и тероборонщик из Херсона".

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Детали: По словам Ермака, удалось вернуть защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины.

Также вернули военных с донецкого, включая Бахмут, запорожского и харьковского направлений.

Также домой вернулись незаконно вывезенные в Россию украинские дети - 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.

 

Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года.

"Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - добавил руководитель ОП.

 

Российские СМИ сообщают, что в РФ вернулись 45 человек.

Темы: пленныевойна
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