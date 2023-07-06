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Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ

Четверг, 6 июля 2023, 16:19
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Фото: Getty Images

Группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с близкими к Кремлю известными россиянами и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для будущих переговоров о прекращении войны в Украине.

Источник: NBC News со ссылкой на информированные источники

Дословно: "Целью переговоров было сохранить каналы связи с Россией открытыми, где это возможно, и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии для прекращения войны".

Детали: По данным источников, обсуждения происходили с ведома администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию. При этом бывшие чиновники, участвовавшие во встрече с Лавровым, впоследствии проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о том, что произошло.

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В частности, Лавров несколько часов встречался с членами группы в апреле в Нью-Йорке. Как утверждают источники, во встрече участвовали бывший дипломат и президент Совета по международным отношениям, который покидает свой пост, Ричард Хаас, эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан, а также эксперт по вопросам России Томас Грэм.

На повестке дня этой встречи были вопросы о судьбе удерживаемых Россией территорий, которые Украина, возможно, не сможет освободить, а также поиск дипломатических решений, приемлемых для обеих сторон.

Сообщается, что в дискуссиях так называемой "дипломатии второго уровня" с американской стороны участвовали некоторые бывшие чиновники Пентагона, в том числе Мэри Бет Лонг, бывшая помощница министра обороны США с большим опытом работы в вопросах НАТО.

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Как утверждают источники, по меньшей мере один бывший американский чиновник посетил Россию для участия в дискуссиях по войне в Украине.

С российской стороны, кроме Лаврова, в дискуссиях участвовали ученые, руководители крупных аналитических центров и исследовательских институтов и другие представители российской внешнеполитической сферы, которые, по словам собеседников, имеют связь с президентом РФ Владимиром Путиным или находятся на постоянной связи с лицами, принимающими решения в Кремле.

Собеседники NBC News отказались назвать российских участников поименно, ссылаясь на опасения за их безопасность.

Вместе с тем, в Офисе президента Украины заявили, что они не будут комментировать конкретные сообщения, основанные на неназванных источниках, но их общая позиция остается неизменной. "Наша позиция неизменна - судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорили и президент, и все наши официальные спикеры. Не анонимно, а вполне конкретно и публично", - подчеркнули в ОП.

Темы: РосcияСШАУкраинавойна
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