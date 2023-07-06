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Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июля 2023, 17:25
Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции
ФОТО: GETTY IMAGES

Один из сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, который до сих пор работает на станции, рассказал на условиях анонимности, что российские военные продолжают наращивать присутствие на станции и укрепляются, как будто готовятся к бою.

Источник: сотрудник, который до сих пор работает на ЗАЭС, в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "На кровлях зданий, по периметру станции устанавливают огневые позиции. Все еще продолжается их работа по укреплению и признаков того, что они собираются отсюда уходить, пока нет.

Ранее россияне не были так активны. Сначала они рыли окопы вокруг промплощадки, ближе к городу. Я, как человек не военный, думаю, это было скорее для того, чтобы чем-то их занимать.

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Сейчас они делают это более технологично - устанавливают огневые точки внутри помещений станции и такое впечатление, будто они собрались там воевать. Но возможно, это также связано с тем, что им нечем заняться. Диверсию они могут организовать, помешать им никто не сможет. Но как подготовка к диверсиям это не выглядит, потому что они укрепляются будто для боя".

Детали: По словам сотрудника ЗАЭС, поведение россиян не изменилось: "Они присутствуют на станции, живут в технических помещениях, хранят здесь много оружия, техника то появляется, то исчезает, много грузовиков и что в них - неизвестно".

Он добавил, что риск подрыва чего-то на станции существовал с момента захвата: "Однако с точки зрения угрозы среде сейчас риски даже ниже, потому что станция не работает. А повредить станцию они могли что год назад, что сейчас".

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Темы: ЗАЭСоккупацияРосcия
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