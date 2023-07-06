Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в четверг покинул Киев по просьбе украинской стороны на фоне ситуации с Михеилом Саакашвили.

Об этом агентству Interpressnews заявили в МИД Грузии, сообщает "Европейская правда".

Закарашвили должен был выехать из Украины в течение 48 часов, начиная со вторника, после решения Киева предложить послу вернуться в Тбилиси для консультаций.

Сам он накануне заявил, что его отъезд "мешает развитию двусторонних отношений и, соответственно, создает определенные проблемы, в частности для коммуникации".

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Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.