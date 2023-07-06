Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что Киеву стоит договориться с Москвой относительно территориальных претензий России и безопасности Украины, пока контрнаступление не лишило его такой возможности.

Источник: Александр Лукашенко на встрече с журналистами 6 июля, "Пул первого"

Прямая речь: "Сегодня надо одуматься, и пока на столе целый пакет вопросов, по которым можно договориться… завтра это уже будет невозможно".

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Детали: Лукашенко провел параллель с Евгением Пригожиным, которого недавно склонял к договоренностям во время попытки мятежа.

"Сегодня, в данный момент, в 11:00 мы еще можем с тобой разговаривать на тему "отдать Шойгу, Герасимова – не отдать, встретиться с Путиным – не встретиться", он же такие выдвигал условия – но как только погибнет хоть один мирный житель, с тобой уже никто разговаривать не будет и даже я, ты уже будешь террорист, который убивает своих людей", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что объяснял Пригожину, что уже к вечеру ситуация может измениться – и с ним уже никто не будет говорить.

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Прямая речь: "Точно так с Украиной. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. Я имею в виду не столько Беларусь, сколько Россию. Она будет разговаривать в силу той ситуации, которая складывается – прежде всего на фронте, и не только на фронте.

После так называемого "контрнаступа" ситуация изменится. И захотят ли с тобой разговаривать? Такую параллель я провел с Женей Пригожиным, когда у меня состоялся этот разговор.

Но это ж действительно так: сегодня можем говорить, договариваться – завтра никто с тобой разговаривать не будет. Время очень меняется, война идет. Жаль, что политики в Украине этого не видят и не понимают.

Все устаканим потом! Сядем, договоримся и прочее. Все – боюсь это слово говорить – забудеться. Ну, возьмите с Германией: какая была война, 30 миллионов людей погибло – и что, мы волком друг на друга смотрим? Россия вообще в обнимку с Германией ходила до СВО: дешевые ресурсы, энергоносители, новые поколения… и как-то это зарубцевалось. Мы, конечно, все помним… но мы двигались навстречу друг другу".

Детали: Лукашенко снова повторил российскую пропаганду про "один народ" с украинцами и призвал "сейчас остановиться", потому что уже много плохого сделано, но "может быть хуже".

По его мнению, нужно "сесть за стол переговоров без предварительных условий – и там уже определяться: территории, безопасность, будущее Украины, России и Беларуси".

Лукашенко убеждает, что Украина потеряет свою боеспособность, пытаясь до 11 июля показать странам НАТО результат контрнаступления, а Россия выстоит и потом нанесет "контрудар", отрежет Украину от Черного моря и ценных территорий – и "вопрос с государственностью Украины будет решен".