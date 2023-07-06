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Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 20:37
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Леся Цуренко и Элина Свитолина. Фото: Jimmie48

Украинские теннисистки установили национальный рекорд по представительству во втором круге Уимблдона-2023: в эту стадию турнира вышли четыре украинки.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: В 2023 году в основной сетке Уимблдона стартовали пять украинок: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Екатерина Байндль - все представительницы Украины в топ-100 мирового зачета.

По итогам первого дня соревнований во второй раунд вышли Леся Цуренко и Элина Свитолина. Обе обыграли американок Клэр Лю и Винус Уильямс соответственно.

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Зато Екатерина Байндль в 3 сетах проиграла финалистке US Open и стала в итоге единственной среди украинок, которые не прошли первый раунд. Ведь позже во второй круг вышли Марта Костюк, которая одержала первую победу над теннисисткой из топ-10, и Ангелина Калинина, которая обыграла дебютантку Грэндслемов Джессику Бузас Манейро.

Что предшествовало: До сих пор национальным рекордом по количеству теннисисток во втором круге Уимблдона было три представительницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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