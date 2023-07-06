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Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 21:08
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Владимир Зеленский в Болгарии, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил о необъявленном визите в Чехию после поездки в Болгарию в четверг.

Об этом пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил в соцсетях, что в Праге проведет переговоры с чешскими президентом и премьером Петром Павелом и Петром Фиалой, а также спикерами парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, и встретится с "членами правительства, парламента, представителями СМИ".

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"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация "формула мира", восстановление Украины", – добавил глава государства.

Отметим, что это первый визит Владимира Зеленского в Чехию с начала президентской каденции в 2019 году.

Напомним, днем в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарию. Лидеры обеих стран заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

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Также, по данным СМИ, Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Темы: ЗеленскийЧехия
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