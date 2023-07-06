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Зеленский прибыл в Прагу

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 22:15
Зеленский прибыл в Прагу
Владимир Зеленский в Праге, ct24.ceskatelevize.cz

Специальный самолет правительства Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в пражском аэропорту Рузине в четверг вечером.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Чешское телевидение.

Самолет с Зеленским вылетел из Софии в 19:21 и приземлился в Праге в 20:54 по киевскому времени. Его сопровождали два истребителя Gripen; чешское телевидение опубликовало кадры их пролета.

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После приземления Зеленский отправился в Пражский град – резиденцию президента Чехии, где он проведет переговоры с, собственно, президентом Петром Павелом, а также премьером и спикерами чешского парламента.

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Это – первый визит президента Украины в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения и первый лично для Зеленского.

"Визит украинского президента имеет целью выразить благодарность за поддержку, которую Чешская Республика оказывает Украине с начала российской агрессии, и заверить, что эта поддержка будет продолжаться", – сообщили в канцлелярии президента Чехии.

Ожидается, что на встрече тет-а-тет президенты Украины и Чехии скоординируют свои позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где будут обсуждаться, среди прочего, гарантии безопасности для Украины.

Напомним, днем в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарию. Лидеры обеих стран заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Также, по данным СМИ, Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Темы: ЗеленскийЧехия
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