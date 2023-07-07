Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"

Президент Владимир Зеленский уверяет, что несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте находится у украинских Сил обороны, которые идут вперед.

Источник: Зеленский во время совместной с Президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив".

Что предшествовало: Специальный самолет правительства Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в пражском аэропорту Рузине в четверг вечером.

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