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Президент Чехии объяснил свои слова об одной попытке для контрнаступления Украины

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 07:28
Президент Чехии объяснил свои слова об одной попытке для контрнаступления Украины
фото из twitter ЕП

Президент Чехии Петр Павел объяснил свое заявление о том, что Вооруженные силы Украины будут иметь только одну попытку для контрнаступления.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге, сообщает "Европейская правда".

Павел уточнил, что имел в виду, что Украина в этом году будет иметь одну попытку для контрнаступления, поскольку такие операции требуют много времени и ресурсов.

"Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе", – сказал чешский президент.

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Он подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы это контрнаступление стало успешным.

Напомним, в марте в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. 

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно в ходе контрнаступления, чтобы избежать больших потерь, пытаясь прорваться вперед.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления".

Темы: Чехияконтрнаступлениевойна
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