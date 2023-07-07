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Враг атаковал Днепропетровскую область "Шахедами", двое погибших

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 07:35
Враг атаковал Днепропетровскую область Шахедами, двое погибших
фото из телеграмм Лысака

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область 6 "Шахедами", которые сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки сбитого дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 беспилотников сбили защитники из ПвК "Восток".

Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, два человека погибли..."

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Детали: Лысак также сообщил, что в результате падения обломков загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили.

Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало 4-метровой высоты.

Его спасатели уже погасили, пострадавших нет.

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Кроме того, по Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепропетровская областьШахед
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