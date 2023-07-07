Россияне обстреляли 9 областей: за сутки 4 человека погибли

Российские оккупанты продолжают бить по мирным населенным пунктам на севере, востоке и юге страны − за сутки по меньшей мере 4 гражданских погибли и более 20 человек получили ранения.

Источник: информация от ОВА по состоянию на утро 7 июля

Детали: Черниговщина: за сутки было 3 обстрела из минометов и артиллерии, всего прозвучало 10 взрывов (Корюковский и Новгород-Северский районы), без жертв и разрушений.

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Сумщина: в течение дня 6 июля россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Шалигинская общины. Предварительно − без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Ночью и утром враг совершил 5 обстрелов (18 взрывов). Россияне обстреляли 3 территориальные общины − Краснопольскую, Хотинскую, Шалыгинскую. Предварительно − без последствий.

Запорожская область: российские войска совершили 67 обстрелов 11 городов и сел Запорожской области. Поступило 20 сообщений о разрушении жилой инфраструктуры. Авиаудар пришелся по Новодаровке, дважды враг атаковал с БПЛА Полтавку, 7 ударов совершил из РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке и Малиновке, 57 артиллерийских обстрелов − по Гуляйполю, Железнодорожному, Красному Волшебному, Полтавке, Преображенке, Каменскому и другим прифронтовым селам. В Гуляйполе смертельные ранения получила 56-летняя женщина.

Днепропетровщина: ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 беспилотников сбили защитники из ВК "Восток". Обломки одного из них упали на авто. Два человека, находившиеся в машине, погибли. Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Из-за возгорания горюче-смазочных материалов и газопровода был масштабный пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Пожар был потушен. Никто не пострадал. По Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди целы.

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Харьковщина: в течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии Чернещину, Одноробовку, Гоптовку, Красное Первое, Фиголовку, Новомлинск, Двуречную, Западное и Кисловку. В пгт Печенеги Чугуевского района автомобиль дорожной службы (грейдер) подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадал водитель − мужчина 53 лет. В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрела горела отдельно стоящая хозяйственная постройка. В с. Одноробовка Богодуховского района в результате обстрела возник пожар в здании железнодорожного вокзала, который не эксплуатируется. Без пострадавших. В с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, госпитализирована. В с. Долгенькое Купянского района мальчик 15 лет с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, в результате чего произошла вспышка и пострадавший получил ожоги, госпитализирован.

Луганщина: оккупанты пробовали продвигаться вблизи Кармазиновки, что южнее Сватово. Свои попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций враг поддерживал авиацией, но результата не достиг. По этому населенному пункту, а также по Невскому россияне ударили еще и с воздуха. Не прекращаются и обстрелы артиллерии − за прошедшие сутки противник их направил по Белогоровке и Невскому. За сутки россияне совершили 100 обстрелов (467 снарядов).

Донецкая область: оккупанты совершили 26 обстрелов за сутки. Обстреляли 16 населенных пунктов области: Авдеевка, с.Шахтерское, с.Клебан-Бык, Торецк, пгт Северное, с.Новоселидовка, с.Орловка, с.Новомихайловка, пгт Острое, пгт Ильинка, пгт Очеретино, Курахово, с.Карповка, с.Ласточкино, пгт Великая Новоселка, с.Новоселовка. Повреждены 34 жилых дома (из них 8 − многоквартирных), 16 хозяйственных построек, ЛЭП, 2 магазина, 2 гражданских автомобиля, здание исправительной колонии, СТО, рынок. В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 5 раненых.

Николаевщина: ночью россияне атаковали ударными БпЛА "Шахед-136" город Очаков. Пять дронов сбили. В результате падения обломков произошло возгорание здания на территории базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Подробная информация о последствиях разрушений и пострадавших уточняется. В течение дня 6 июля и утром 7 июля враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате одного из обстрелов повреждены жилые дома, произошло возгорание одноэтажного складского помещения и возник пожар сухой травы на открытой территории. Известно об одном пострадавшем, который получил легкие ранения. Ночью россияне обстреляли Гороховскую общину ракетами С-300, в результате чего в одном населенном пункте разрушена база сельхозхозяйства: уничтожены склады, техника и зерно. Предварительно − без пострадавших. В другом населенном пункте на месте попадания в радиусе 200 м повреждены все окна жилых домов и обломками поврежден газопровод. Предварительно − без пострадавших.

Херсонщина: за сутки оккупанты совершили 77 обстрелов (371 снаряд) области, из них по г. Херсон − 9 обстрелов (37 снарядов).

Российские военные попали в районы 27 населенных пунктов области; здание дома культуры (с.Таврическое); здание магазина (г.Херсон). Всего за сутки из-за российской агрессии 10 человек получили ранения. Из-за обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь. В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Медики борются за их жизнь. Из-за российского удара по Херсону пострадали трое мирных людей. Враг ударил по жилому дому. Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Под российский обстрел попал и продуктовый магазин. У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает. Враг также совершил обстрел из БПЛА с.Золотая балка, ранения получила 63-летняя женщина. Вследствие вражеского авиационного удара по с.Змиевка ранения получили двое мужчин.