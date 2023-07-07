ВСУ делают невозможное, но надо значительно больше оружия − Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия сейчас ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн, но такая устойчивость требует постоянной и значительно большей поставки оружия.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь секретаря СНБО: "В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн. Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера".

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Детали: Данилов также подчеркнул, что украинские воины осуществляют уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах, как это принято по существующим стандартам.

При этом главный приоритет Украины − жизнь воинов, поэтому даже в условиях контрнаступления силы обороны Украины имеют, по словам секретаря СНБО "несравненно меньшие потери", чем россияне.

"У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные... нервы? Но чудо украинской стойкости требует постоянной и значительно большей поставки вооружения. Этот вопрос − один из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства.

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И чтобы не забывать: Россия − Карфаген современности и будет разрушена", − подытожил Данилов.