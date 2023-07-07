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В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 12:57
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ НА БРИФИНГЕ 28 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Более 25 тысяч гражданских украинцев находится в российском плену.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права"

Прямая речь: "Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тысяч. Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы, десятилетия. Ежедневно РФ подвергает пыткам наших граждан. Мы это фиксируем".

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Детали: Он добавил, что на сегодня удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 – гражданские заложники.

Что этому предшествовало:

  • В начале мая этого года Лубинец сообщал о более 20 тысячах гражданских украинцев, которых Россия удерживает в плену. Он добавил, что эта цифра может быть гораздо больше.

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Темы: пленныевоенные преступленияРосcиядепортация
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