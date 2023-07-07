В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец

Более 25 тысяч гражданских украинцев находится в российском плену.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права"

Прямая речь: "Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тысяч. Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы, десятилетия. Ежедневно РФ подвергает пыткам наших граждан. Мы это фиксируем".

Детали: Он добавил, что на сегодня удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 – гражданские заложники.

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