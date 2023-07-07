Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 13:12
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Фото: Getty Images

Почти половина американцев заявили в ходе опроса, что предпочли бы президента в возрасте до 60 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос Pew Research Center, сообщает The Hill.

Отмечается, что 49% респондентов, не считая нынешних кандидатов, считают, что лучший возраст для президента – 50 лет.

Реклама:

В то же время 24% хотят видеть на посту президента в возрасте 60 лет, и 17% – в возрасте 40 лет. Только 3% респондентов сказали, что лучший возраст для президента – 70 лет и старше.

Этот опрос иллюстрирует несоответствие между желанием многих американцев видеть на посту главы государства молодого лидера и возрастом вероятных кандидатов в президенты.

Более трети респондентов в возрасте 18-29 лет сказали, что лучший возраст для президента – 40 лет, тогда как только 3% респондентов старше 70 лет согласились с этим мнением.

ВИДЕО ДНЯ

В противоположность этому 42% самых старших респондентов сказали, что 60 лет – лучший возраст для президента, тогда как чуть меньше четверти самых молодых респондентов ответили так же.

Напомним, что президенту США Байдену – 80 лет, а ведущему республиканскому кандидату, бывшему президенту Трампу – 77.

Официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы 2024 года объявили, в частности, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лэрри Элдер; губернатор Флориды Рон Десантис.

Именно последний сейчас имеет второй после Трампа рейтинг и считается его главным конкурентом за президентскую номинацию Республиканской партии.

Темы: СШАопроспрезидентБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: