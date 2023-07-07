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Зеленский из Чехии отправился в Словакию

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 14:12

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Болгарию и Чехию отправился в Словакию.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Следующая – Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом", – сообщил Зеленский.

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По его словам, на встречах речь пойдет о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и "формуле мира", двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности.

Владимир Зеленский посетил Болгарию в первой половине дня в четверг, а вечером отправился в Чехию.

После переговоров с Зеленским глава чешского правительства Петр Фиала сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

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Фиала также заявил, что украинский народ заслуживает "открытия дверей в НАТО", поскольку обороняет не только свою независимость, но и безопасность Европы.

Темы: ЗеленскийСловакияЧехия
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