Столтенберг озвучил решения, которые саммит НАТО примет по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.

Об этом Столтенберг рассказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", – сказал Столтенберг.

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По его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО.

Во-вторых, отметил генсек, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, начав Совет Украина-НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", – добавил Столтенберг.

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Он добавил, что НАТО поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

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