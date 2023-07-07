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Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры

Ирина БалачукПятница, 7 июля 2023, 15:17
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
Фото иллюстративное из Facebook ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли Запорожье, в результате чего возник пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Малашко: "Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня. Произошло возгорание одного из зданий. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела".

Детали: Глава ОВА отметил, что жители Запорожья не пострадали.

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Он также призвал жителей сохранять информационную тишину, чтобы не корректировать оккупантов.

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Темы: Запорожьевойнапожар
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