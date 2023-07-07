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Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 15:27

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом.

Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО генсек Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения проблем безопасности беспокойств", – сказал Столтенберг.

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Ранее в Альянсе анонсировали, что первое заседание Совета Украина-НАТО – нового формата взаимодействия Киева и Альянса – состоится 12 июля, во второй день Вильнюсского саммита.

На саммите в Вильнюсе Украина стремится получить конкретные решения относительно своего вступления в НАТО.

Ранее президент Зеленский заявлял, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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Темы: ЗеленскийНАТОЛитва
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