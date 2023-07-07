В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов снизят боеспособность и моральный дух российских захватчиков.

Источник: Reuters

Прямая речь Подоляка: "Несомненно, передача Украине дополнительных объемов снарядов является очень весомым вкладом в ускорение процедур деоккупации.

Особенно, если речь идет о кассетных боеприпасах, которые, несомненно, способны иметь чрезвычайное психоэмоциональное воздействие на и без того деморализованные российские оккупационные группировки".

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Детали: По его словам, снижение боеспособности и морального духа российских солдат является "важным компонентом, который может быть обеспечен этим типом снарядов".

При этом советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве снарядов и боеприпасов. И поблагодарил партнеров за "понимание суровых реалий войны".

Что предшествовало:

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По данным СМИ, которые ссылаются на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором, в частности, будут и кассетные снаряды.

В Пентагоне пока официально не подтвердили передачу кассетных боеприпасов Украине, но отметили, что этот вопрос действительно обсуждается.

Белый дом также заявил, что вопрос кассетных боеприпасов "активно рассматривается".

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