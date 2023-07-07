Украина и Чехия собираются совместно производить стрелковое оружие и боеприпасы

Украина и Чехия подписали меморандум, который предусматривает возможность совместно производить вооружение и боеприпасы, а также другие проекты оборонной промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Соответствующий меморандум во время рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Чехию подписали глава Минстратегпрома Александр Камышин и первый заместитель министра обороны Чешской Республики Франтишек Шульц.

"В фокусе стрелковое оружие, боеприпасы, модернизация бронетехники", - отметил Камышин.

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Отмечается, что Украину в ближайшее время посетит делегация Чехии "в развитие договоренностей, достигнутых между украинской и чешской сторонами".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Прагу обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой поставки вооружений и их совместное производство.

Глава чешского правительства после переговоров с Зеленским сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

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Фиала также заявил, что украинский народ заслуживает "открытия дверей в НАТО", поскольку обороняет не только свою независимость, но и безопасность Европы.