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Саммит НАТО отойдет от формулировок "Бухареста" в вопросе членства Украины - посол США

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 20:15
Саммит НАТО отойдет от формулировок Бухареста в вопросе членства Украины - посол США
Джулиан Смит. фото Getty Images

Лидеры стран Североатлантического Альянса в заявлении по итогам саммита в Вильнюсе на следующей неделе будут стремиться отойти от формулировок Бухарестского саммита 2008 года, чего Украина долгое время требует.

Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявила госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам госпожи посла, Украина может ожидать от саммита НАТО "набор конкретных результатов, как с точки зрения долгосрочной практической помощи в таких вопросах, как военная модернизация, так и в вопросах оперативной совместимости".

"В коммюнике мы будем говорить о стремлении Украины к членству (в НАТО. – Ред.), и это то, над чем члены Альянса продолжают работать. Но это не просто повторение Бухарестского саммита, это будет иначе, чем то, о чем мы говорили в 2008 году", – подчеркнула Смит.

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Она уточнила, что конкретные формулировки еще согласовываются государствами-членами НАТО и, скорее всего, станут известны в конце недели. В то же время госпожа посол сообщила, что обсуждается и вопрос отмены обязательного Плана действий по членству (ПДЧ) для Киева.

"Но я считаю, что президент (Владимир. – Ред.) Зеленский, если он решит приехать на саммит, получит хороший прием, увидит значительную поддержку отношений Украины с Альянсом и будет иметь целый набор конкретных достижений, которые будут свидетельствовать о долгосрочной приверженности к Украине со стороны Альянса", – отметила Смит.

Как известно, на Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".

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Теперь же Украина заявляет, что вопрос ПДЧ снят с повестки дня, и ожидает "положительное политическое решение" по заявке Киева на членство в Альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

Темы: НАТОУкраина
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