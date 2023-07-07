Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Пятница, 7 июля 2023, 20:28
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу прибыл в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом пишет "Европейская правда".
В соцсетях глава государства сообщил, что проведет с Эрдоганом переговоры по "формуле мира", саммита НАТО, гарантий безопасности и "зерновой сделки".
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Также в фокусе – восстановление Украины и "оборонные контракты между нашими предприятиями".
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего турецкий лидер может поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным.
Напомним, в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии, после чего отправился в Прагу и Братиславу.
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