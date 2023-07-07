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Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 21:53
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
СТАТКИ РОССИЙСКОЙ РАКЕТЫ С КАССЕТНОЙ БОМБОЙ, ФОТО GETTY IMAGES

Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине, в котором присутствуют также так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные боеприпасы.

Такую информацию на брифинге озвучил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам чиновника Пентагона, в пакет помощи, который будет предоставляться из запасов армии США, вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM, 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS.

Кроме того, США предоставят Украине дополнительную бронированную технику - Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды, а также запчасти для ремонта и оборудования, добавил Каль.

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Новый пакет, пояснил замглавы Минобороны США, позволит предоставить Украине "сотни тысяч единиц боеприпасов немедленно".

Каль объявил, что с новым пакетом военной поддержки общая сумма военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов с начала полномасштабного вторжения России превышает 41,3 миллиарда долларов.

В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов - временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.

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Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

Темы: помощь УкраинеСШАоружиеУкраина
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