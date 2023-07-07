Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн

Министерство обороны США в пятницу обнародовало подробности нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

Об этом пишет "Европейская правда".

Новый пакет военной помощи США содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и систем HIMARS, 155-мм и 100-мм артиллерийские снаряды, ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны и зенитные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Среди техники упоминается 31 155-мм гаубица, 32 боевые машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker, а также 27 тактических машин для эвакуации техники и 10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования.

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Кроме того, в рамках последнего пакета военной помощи Штаты передают оборудование для разминирования, ракеты TOW, "высокоточные авиационные боеприпасы", беспилотные авиационные комплексы Penguin, боеприпасы для подрыва и системы для разминирования, стрелковое оружие, более 28 миллионов патронов к нему, а также запасные части и другое полевое оборудование.

Это уже 42-ый пакет помощи, который Соединенные Штаты передают Украине по программе Presidential Drawdown Authority, то есть непосредственно из собственных запасов. Общая сумма военной помощи с февраля 2022 года составляет более 41,3 миллиона долларов.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

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В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.