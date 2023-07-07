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В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 22:56

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль объяснил, почему Соединенные Штаты все же решили передать Украине кассетные боеприпасы несмотря на то, что их критикуют из-за значительного сопутствующего вреда для гражданского населения.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом Каль сказал на брифинге в пятницу.

Представитель Минобороны США назвал три причины, лежащие в основе решения Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы.

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"Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Оно было достаточно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге, – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать", – пояснил он.

По словам чиновника, из-за этих обстоятельств Украина тратит значительно больше артиллерийских снарядов, чем ей могут предоставить союзники, и это может помешать им вести боевые действия и продвигаться в рамках контрнаступления.

Во-вторых, подчеркнул Каль, решение о предоставлении кассетных снарядов – не постоянное, а служит скорее "мостом" до момента, пока США и союзники не создадут достаточных мощностей для производства обычных 155-мм артиллерийских снарядов.

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"И в-третьих, есть стратегический момент. У Путина есть "теория победы" – что он всех "переждет": украинцев, США, европейцев, международное сообщество – и просто напролом проложит себе путь. Потерпев провал в своем блицкриге, теперь он играет в длинную", – добавил замглавы Пентагона, отметив, что этого нельзя допустить.

"Я обеспокоен гуманитарными последствиями этого решения (предоставление кассетных снарядов. – Ред.) не меньше других. Но худшей вещью для гражданских в Украине является победа России в войне. Поэтому важно, чтобы ей это не удалось", – подытожил он.

Американская сторона подчеркнула, что кассетные боеприпасы, которые получит Украина, имеют коэффициент неразорвавшихся суббоеприпасов ниже 2,35%, тогда как те, что уже использует Россия на поле боя, имеют коэффициент в 30-40%, то есть в разы опаснее для населения.

В пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

Темы: оружиеУкраинаСША
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