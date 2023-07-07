В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль объяснил, почему Соединенные Штаты все же решили передать Украине кассетные боеприпасы несмотря на то, что их критикуют из-за значительного сопутствующего вреда для гражданского населения.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом Каль сказал на брифинге в пятницу.

Представитель Минобороны США назвал три причины, лежащие в основе решения Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы.

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"Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Оно было достаточно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге, – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать", – пояснил он.

По словам чиновника, из-за этих обстоятельств Украина тратит значительно больше артиллерийских снарядов, чем ей могут предоставить союзники, и это может помешать им вести боевые действия и продвигаться в рамках контрнаступления.

Во-вторых, подчеркнул Каль, решение о предоставлении кассетных снарядов – не постоянное, а служит скорее "мостом" до момента, пока США и союзники не создадут достаточных мощностей для производства обычных 155-мм артиллерийских снарядов.

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"И в-третьих, есть стратегический момент. У Путина есть "теория победы" – что он всех "переждет": украинцев, США, европейцев, международное сообщество – и просто напролом проложит себе путь. Потерпев провал в своем блицкриге, теперь он играет в длинную", – добавил замглавы Пентагона, отметив, что этого нельзя допустить.

"Я обеспокоен гуманитарными последствиями этого решения (предоставление кассетных снарядов. – Ред.) не меньше других. Но худшей вещью для гражданских в Украине является победа России в войне. Поэтому важно, чтобы ей это не удалось", – подытожил он.

Американская сторона подчеркнула, что кассетные боеприпасы, которые получит Украина, имеют коэффициент неразорвавшихся суббоеприпасов ниже 2,35%, тогда как те, что уже использует Россия на поле боя, имеют коэффициент в 30-40%, то есть в разы опаснее для населения.

В пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.